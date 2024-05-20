Рианчо: «Головин усилит как «Реал», так и «Барселону»

Рауль Рианчо, бывший тренер московского «Спартака» признался, что хотел бы видеть Александра Головина в новом сезоне в испанской Ла Лиге. По мнению Рианчо, Александр очень подходит испанскому передовому первенству.

«Игроки, любящие работу с мячом, умеющие отдавать точные передачи, комфортно чувствуют себя в Ла Лиге. Жду его в испанском чемпионате в новом сезоне. В каком клубе? Он может усилить как «Реал», так и «Барселону», - говорит Рианчо для «РБ Спорт».

Напомним, что Головин в прошедшем сезоне Лиги 1 смог оформить шесть голов и шесть ассистов в рамках 25 сыгранных встреч чемпионата из 34.