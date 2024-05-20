Бывший игрок «Барселоны» подписал контракт на занятия любовью

Джессика Гойкоэчеа, вторая половинка защитника «Бетиса» Марка Бартры, удивила многих. По словам модели, между ней и футболистом подписан специальный контракт, регламентирующий занятия любовью. Всё просто: Джессика и Марк должны заниматься любовью каждый день. Если в какой-то день получить наслаждение не получилось, то на следующий день возлюбленные устраивают не один, а два захода. То есть каждый пропущенный раз отрабатывается. Об этом Джессика рассказала в ток-шоу La Resistencia.

Марк Бартра известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Барселону», воспитанником которой он является.