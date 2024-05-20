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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший игрок «Барселоны» подписал контракт на занятия любовью

20 Мая 2024 • 16:57 Комментировать (1)

Джессика Гойкоэчеа, вторая половинка защитника «Бетиса» Марка Бартры, удивила многих. По словам модели, между ней и футболистом подписан специальный контракт, регламентирующий занятия любовью. Всё просто: Джессика и Марк должны заниматься любовью каждый день. Если в какой-то день получить наслаждение не получилось, то на следующий день возлюбленные устраивают не один, а два захода. То есть каждый пропущенный раз отрабатывается. Об этом Джессика рассказала в ток-шоу La Resistencia.

Марк Бартра известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Барселону», воспитанником которой он является.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Марк Бартра Джессика Гойкоэчеа ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
20 Мая 2024 в 17:16
ай такем-макарам оне к калективнаму секасу скатяца.. паняцна к чиму она падбиваит.. бартр беги ат ниё паскарее.. А-ха-ха-ха! )))
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