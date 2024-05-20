«Реал» перебил клубный рекорд, установленный в 1989 году

В воскресенье вечером «Реал» умудрился растранжирить преимущество 4:1 в гостях у «Вильярреала» - матч завершился вничью со счётом 4:4. Тем не менее, мадридцы продлили серию без поражений в испанской Ла Лиге до 31 матча.

Таким образом, «Реал» установил новый клубный рекорд. Предыдущий в виде 30 матчей без поражений в испанском чемпионате «сливочные» установили в апреле 1989 года.

В последнем туре чемпионата Испании «Реал» постарается обновить новый рекорд. Для этого команде Карло Анчелотти необходимо и достаточно не проиграть «Бетису» на своём поле. Матч пройдёт в субботу, 25 мая.