Лапорта планирует выгнать Хави из «Барселоны»

За последние дни позиция президента «Барселоны» Жоана Лапорты по будущему главного тренера Хави не изменилась. Об этом говорится в заметке, которую в понедельник опубликовала Marca.

Лапорта по-прежнему планирует уволить Хави по завершению сезона. Президенту «сине-гранатовых» не понравились некоторые спортивные решения и слова тренера качества команды. Лапорта считает, что Хави недостаточно доверяет своей команде, поэтому «Барсе» нужно другой рулевой.

В то же время в «Барселоне» не исключают варианта, при котором Лапорта всё-таки передумает выгонять Хави. Сам тренер рассчитывает продолжить работу с командой в следующем сезоне.

Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Барселоны»