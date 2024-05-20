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Лапорта планирует выгнать Хави из «Барселоны»

20 Мая 2024 • 14:20 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

За последние дни позиция президента «Барселоны» Жоана Лапорты по будущему главного тренера Хави не изменилась. Об этом говорится в заметке, которую в понедельник опубликовала Marca.

Лапорта по-прежнему планирует уволить Хави по завершению сезона. Президенту «сине-гранатовых» не понравились некоторые спортивные решения и слова тренера качества команды. Лапорта считает, что Хави недостаточно доверяет своей команде, поэтому «Барсе» нужно другой рулевой.

В то же время в «Барселоне» не исключают варианта, при котором Лапорта всё-таки передумает выгонять Хави. Сам тренер рассчитывает продолжить работу с командой в следующем сезоне. 

Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Барселоны»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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