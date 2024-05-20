Гюлер после дубля поведал, что ему говорил Анчелотти

В воскресенье «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» со счётом 4:4. 19-летний полузащитник мадридской команды Арда Гюлер стал автором дубля. После игры турецкий футболист высказался о своём общении с главным тренером Карло Анчелотти.

«Даже когда я не играл, Анчелотти общался со мной. Он говорил, чтобы я набрался терпения и продолжал работать, говорил, что моё время придёт. Эти слова действительно придали мне уверенности», - слова Гюлера приводит пресс-служба «Реала».

«Реал» уже обеспечил себе титул чемпиона Испании. В нынешнем сезоне «сливочным» осталось сыграть против «Бетиса» (Ла Лига) и дортмундской «Боруссии» (финал Лиги чемпионов).