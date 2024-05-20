Стало известно, от чего зависит трансфер французского защитника в «Реал»

В летнее трансферное окно «Реал» может подписать в центр обороны Лени Йоро из «Лилля». Журналист Маттео Моретто сообщил в социальных сетях о том, что трансфер 18-летнего француза будет зависеть от ценника. «Сливочные» не планируют переплачивать за футболиста, чей действующий контракт рассчитан всего лишь до лета 2025 года.

«Лилль» просит за Йоро 60 миллионов евро, однако «Реал» планирует потратить меньше. Сам футболист считает вариант с мадридским клубом приоритетным, хотя им интересуются и другие клубы.

Если Лени Йоро не покинет «Лилль» ближайшим летом, то через год его можно будет подписать бесплатно как свободного агента.