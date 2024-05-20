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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может отдать полузащитника в аренду - известно имя

20 Мая 2024 • 10:12 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может трудоустроиться в другом испанском клубе. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Источник рапортует, что подписать хавбека собирается «Бетис». Севильский клуб близок к договоренности со «сливочными» о переходе Себальоса. Полузащитник будет подписан на правах аренды до конца следующего сезона. В договор будет включен пункт о выкупе игрока за десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Себальос провел 19 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
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