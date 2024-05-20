Симеоне подвел итоги сезона для «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги сезона для «матрасников». Накануне команда неожиданно проиграла на своем поле «Осасуне» с счетом 1:4.
«Не могу говорить о недостатках или достоинствах сезона. В какой-то момент я допустил ошибку, что повлекло за собой неудачные результаты. Но какие-то конкретные оценки давать не могу. Мои футболисты провели хороший сезон, а я – нет», - передает слова аргентинского тренера газета Marca.
Из-за вчерашнего провала мадридский клуб лишился шансов занять третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Жироны» составляет пять очков.
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