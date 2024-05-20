Гюлер высказался после дубля за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер пообщался с журналистами после гостевого матча с «Вильярреалом» (4:4) в рамках 37-го тура Ла Лиги. В этой встрече турок отметился двумя голами.

«Мы провели отличный первый тайм, вели в счете 4:1. Но соперник не сдался и хорошо показал себя. Я полностью адаптировался в клубе. Хочу продолжать забивать голы, чтобы радовать людей, которые меня поддерживают», - передает слова юного полузащитника клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 19-летний футболист провел десять матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.