Симеоне прокомментировал домашний разгром «Атлетико» со счётом 1:4

В домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» неожиданно был разгромлен «Осасуной» со счетом 1:4. Об этой неудаче высказался главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.
«Мне обидно и досадно. Команда не смогла воспользоваться той энергией, которую излучали наши болельщики на стадионе. «Атлетико» завершил сезон на четвертой строчке. Впервые за долгое время мы четвертые. Мы должны продолжать работать над собой», - передает слова аргентинского тренера газета Marca.
В заключительном туре Ла Лиги подопечные Симеоне на выезде встретятся с «Реал Сосьедадом».
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