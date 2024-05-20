Симеоне прокомментировал домашний разгром «Атлетико» со счётом 1:4

«Мне обидно и досадно. Команда не смогла воспользоваться той энергией, которую излучали наши болельщики на стадионе. «Атлетико» завершил сезон на четвертой строчке. Впервые за долгое время мы четвертые. Мы должны продолжать работать над собой», - передает слова аргентинского тренера газета Marca.