Анчелотти высказался об упущенной победе «Реала» после 4:1

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат в поединке 37-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом». Встреча завершилась со счетом 4:4.
«В этом матче нашей целью были не очки, а показать хорошую игру. Также нужно было избежать травм. Думаю, мы справились со своей задачей. Это была открытая игра, у меня нет переживаний перед финалом Лиги чемпионов. Да, мы пропустили больше голов, чем нужно, но ничего страшного. Зато в нападении команда показала себя на высоте», - цитирует тренера beIN Sports.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов «королевский» клуб встретится с дортмундской «Боруссий». Матч состоится 1 июня в Лондоне.
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