Анчелотти высказался об упущенной победе «Реала» после 4:1

«В этом матче нашей целью были не очки, а показать хорошую игру. Также нужно было избежать травм. Думаю, мы справились со своей задачей. Это была открытая игра, у меня нет переживаний перед финалом Лиги чемпионов. Да, мы пропустили больше голов, чем нужно, но ничего страшного. Зато в нападении команда показала себя на высоте», - цитирует тренера beIN Sports.