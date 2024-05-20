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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Барселоны» Хави обратился к «Реалу»

20 Мая 2024 • 07:15 Комментировать (1)

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поздравил мадридский «Реал» с досрочным чемпионством в Ла Лиге.

«Поздравляю «Реал» с титулом. Они провели великолепный чемпионат. «Барселона» не смогла в этот раз навязать борьбу мадридцам. Второе место – это наша задача-минимум. Но мы теперь сыграем в Суперкубке. Я удовлетворен», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги каталонский гранд на своем поле уверенно победил «Райо Вальекано» со счетом 3:0. «Сине-гранатовые» набрали 82 балла и гарантировали себе серебряные медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
20 Мая 2024 в 07:54
Т.е. Хави удовлетворен сезоном))) 2е место)))
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