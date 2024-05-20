Тренер «Барселоны» Хави обратился к «Реалу»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поздравил мадридский «Реал» с досрочным чемпионством в Ла Лиге.
«Поздравляю «Реал» с титулом. Они провели великолепный чемпионат. «Барселона» не смогла в этот раз навязать борьбу мадридцам. Второе место – это наша задача-минимум. Но мы теперь сыграем в Суперкубке. Я удовлетворен», - передает слова специалиста газета Marca.
Напомним, что в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги каталонский гранд на своем поле уверенно победил «Райо Вальекано» со счетом 3:0. «Сине-гранатовые» набрали 82 балла и гарантировали себе серебряные медали.
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