Тренер «Барселоны» Хави обратился к «Реалу»

«Поздравляю «Реал» с титулом. Они провели великолепный чемпионат. «Барселона» не смогла в этот раз навязать борьбу мадридцам. Второе место – это наша задача-минимум. Но мы теперь сыграем в Суперкубке. Я удовлетворен», - передает слова специалиста газета Marca.