Брат Мбаппе ответил на вопрос о трансфере в «Реал»

17-летний хавбек «ПСЖ» Итан Мбаппе не перейдет в мадридский «Реал» грядущим летом. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, игрок отрицательно ответил на этот вопрос во время общения с болельщиками.

В нынешнем сезоне Итан поучаствовал в десяти встречах парижского гранда, не отметившись голевыми действиями.

Напомним, что его старший брат - Килиан – вскоре станет футболистом «Реала». Стороны подпишут долгосрочный трудовой договор на пять лет. К «королевскому» клубу 25-летний звездный нападающий присоединится бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в июне.