Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов

В матче 37-го тура испанского чемпионата мадридский «Реал» на выезде встречался с «Вильярреалом». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 4:4. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти оценил игру вратаря Андрея Лунина.
«Мне понравилось, как он сыграл. В моментах с пропущенными мячами Лунин ничего не мог сделать. Андрей провел хороший матч после паузы. Эти голы точно не его вина», - передает слова итальянского тренера пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Лунин провел 21 встречу. Украинский вратарь пропустил 17 мячей, а в 11 играх сохранил свои владения на замке.
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