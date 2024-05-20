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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал четыре гола Сорлота в ворота «Реала»

20 Мая 2024 • 06:54 Комментировать (3)

Нападающий «Вильярреала» Александр Сорлот отметился покером во вчерашнем поединке чемпионата Испании против мадридского «Реала». Об этом достижении игрока высказался главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Покер Сорлота? От этого парня пострадали все наши защитники», - рассказал итальянский наставник во время пресс-конференции.

Напомним, что поединок «Вильярреала» и «Реала» завершился результативной ничьей со счетом 4:4.

Благодаря покеру Сорлот возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Испании. На счету норвежского форварда 23 гола. Он опережает идущего вторым Артёма Довбика на два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Вильярреал Александр Сорлот ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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Барсафобия
20 Мая 2024 в 07:09
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