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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Педри впервые забил более одного мяча в матче

20 Мая 2024 • 04:33 Комментировать
Барселона
3:0
Райо Вальекано

В предпоследнем, 37-м туре испанского чемпионата «Барселона» одержала крупную победу над «Райо Вальекано», досрочно гарантировав себе пусть не первое, но второе место в чемпионате. Автором дубля стал Педри Гонсалес, «восьмёрка» каталонского суперклуба.

Как оказалось, он впервые за всю свою карьеру в «Барселоне» смог забить более одного мяча за матч. Доселе на счету Педри в 143 матчах в футболке «Барселоны» было восемнадцать мячей, ещё два он забил в ворота «Вальекано».

В последнем туре каталонцы сыграют с «Севильей». Напомним, что в игре с «Райо» «Барселона» гарантировала себе второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри

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