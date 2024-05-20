​Педри впервые забил более одного мяча в матче

В предпоследнем, 37-м туре испанского чемпионата «Барселона» одержала крупную победу над «Райо Вальекано», досрочно гарантировав себе пусть не первое, но второе место в чемпионате. Автором дубля стал Педри Гонсалес, «восьмёрка» каталонского суперклуба.

Как оказалось, он впервые за всю свою карьеру в «Барселоне» смог забить более одного мяча за матч. Доселе на счету Педри в 143 матчах в футболке «Барселоны» было восемнадцать мячей, ещё два он забил в ворота «Вальекано».

В последнем туре каталонцы сыграют с «Севильей». Напомним, что в игре с «Райо» «Барселона» гарантировала себе второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.