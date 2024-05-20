​Хави: «Второе место было нашей целью после того, как проиграли первое»

В предпоследнем, 37-м туре испанского чемпионата «Барселона» одержала крупную победу над «Райо Вальекано», досрочно гарантировав себе пусть не первое, но второе место в чемпионате. Два мяча забил полузащитник Педри, для которого сезон снова был скомкан травмами. Наставник клуба Хави Эрнандес рад за своего игрока, он считает, что успех поможет Педри вернуть былую уверенность в себе.

- Я счастлив, потому что эти голы, безусловно, дадут ему чувство уверенности в себе, вернут его. Ему нужно войти в ритм, сейчас мы лимитируем его игровое время, но я доволен им, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

Напомним, что чемпионом Испании в этом сезоне стал мадридский «Реал». В последнем туре каталонцы сыграют с «Севильей».