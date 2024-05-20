​Тренер женской «Барселоны» готов отказаться от другого контракта

Мы уже сообщали о весьма неожиданной перспективе того, что «Барселону» может возглавить её нынешний тренер женской команды Хонатан Гиральдес. Об этом сообщило издание El Chiringuito, которое приводит и другие подробности.

В частности, сообщается, что Гиральдес в любом случае собирался покинуть свой нынешний пост, получил предложение из американского Washington Spirit, и даже уже подписал контракт с этим клубом. Но ради перспективы поработать с «настоящей», мужской «Барселоной» он готов выбросить это соглашение в топку и предаться своей новой работе.

Напомним, что нынешним тренером «Барселоны» является Хави Эрнандес.