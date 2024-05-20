​Хави: «Второе место было нашей целью после того, как проиграли первое»

В предпоследнем, 37-м туре испанского чемпионата «Барселона» одержала крупную победу над «Райо Вальекано», досрочно гарантировав себе пусть не первое, но второе место в чемпионате. Наставник команды Хави Эрнандес дал понять, что второе место было для его команды целью после того, как стало понятно, что первое взять не получится.

- Второе место было нашей целью после того, как стало понятно, что мы не сможем выиграть титул. Команда, в целом, сыграла очень хорошо сегодня, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

Напомним, что чемпионом Испании в этом сезоне стал мадридский «Реал».