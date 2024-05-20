​«Барселона» может пригласить тренера женской команды

Любопытную гипотезу обсуждают сейчас в Испании - новым тренером каталонской «Барселоны» может стать «старый тренер «Барселоны» - но... женской команды. Речь идёт о Хонатане Гиральдесе, при котором женская «Барселона» справедливо считается лучшей командой в Европе, не зная себе равных ни в Испании, ни на международной арене.

Об этом сообщает El Chiringuito, подчёркивая, что особо лоббирует эту идею президент клуба Жоан Лапорта.

В завершающемся сезоне «Барселона» осталась без трофеев, вылетев в четвертьфинале Лиги чемпионов и заняв только второе место в чемпионате Испании.