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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» может пригласить тренера женской команды

20 Мая 2024 • 00:50 Комментировать

Любопытную гипотезу обсуждают сейчас в Испании - новым тренером каталонской «Барселоны» может стать «старый тренер «Барселоны» - но... женской команды. Речь идёт о Хонатане Гиральдесе, при котором женская «Барселона» справедливо считается лучшей командой в Европе, не зная себе равных ни в Испании, ни на международной арене.

Об этом сообщает El Chiringuito, подчёркивая, что особо лоббирует эту идею президент клуба Жоан Лапорта.

В завершающемся сезоне «Барселона» осталась без трофеев, вылетев в четвертьфинале Лиги чемпионов и заняв только второе место в чемпионате Испании.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хонатан Гиральдес
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