Лапорта и Хави запланировали важную встречу – решится будущее тренера в «Барселоне»

«Барселона» в воскресенье разгромила «Райо Вальекано» (3:0) и обеспечила себе второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Как сообщает El Partidazo de COPE, после игры президент каталонского клуба Жоан Лапорта поздравил главного тренера команды Хави с победой и со вторым местом.

Источник отмечает, что между Лапортой и Хави запланирована важная встреча. Она пройдёт после матча последнего тура против «Севильи». Очевидно, на этой встрече решится будущее Хави в «Барселоне».

На днях появлялась информация о том, что Хави могут уволить.

Матч «Севилья» - «Барселона» пройдёт 26 мая.

Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Барселоны»