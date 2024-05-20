Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта и Хави запланировали важную встречу – решится будущее тренера в «Барселоне»

20 Мая 2024 • 00:35 Комментировать
Барселона
3:0
Райо Вальекано

«Барселона» в воскресенье разгромила «Райо Вальекано» (3:0) и обеспечила себе второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Как сообщает El Partidazo de COPE, после игры президент каталонского клуба Жоан Лапорта поздравил главного тренера команды Хави с победой и со вторым местом.

Источник отмечает, что между Лапортой и Хави запланирована важная встреча. Она пройдёт после матча последнего тура против «Севильи». Очевидно, на этой встрече решится будущее Хави в «Барселоне».

На днях появлялась информация о том, что Хави могут уволить.

Матч «Севилья» - «Барселона» пройдёт 26 мая.

Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Барселоны»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Мая
00:35
Лапорта и Хави запланировали важную встречу – решится будущее тренера в «Барселоне»
19 Мая
21:57
Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге 6
18:50
Левандовски – в основе «Барселоны» на игру с «Райо Вальекано»
02:51
Барселона - Райо Вальекано: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:51
Надёжный прогноз и ставка на матч Барселона – Райо Вальекано чемпионата Испании - 19 мая 2024
18 Мая
16:02
Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Барселоны»
15:04
Анчелотти прокомментировал слухи об увольнении Хави
10:14
Трансфер Гидо Родригеса в «Барселону» может сорваться 1
01:38
Ставка и прогноз на точный счёт матча Барселона — Райо Вальекано Ла Лиги — 19 мая 2024
17 Мая
12:25
Лапорта чувствует, что Хави его предал 1
11:01
Хави и его тренерскому штабу пока никто не сообщал об увольнении
10:00
Стало известно, почему «Барселона» решила уволить Хави 8
09:51
«Барселона» решила уволить Хави ещё до пресс-конференции накануне матча с «Альмерией» 3
09:38
Лапорта решил уволить Хави из «Барселоны» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук» В «Спартаке» приняли решение по вратарю Лунёву
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Осасуна Осасуна
1
4
1.33 5.00 8.20
Видео
Окончен
Кадис Кадис
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
0
0
1.86 3.35 4.30
Видео
Окончен
Гранада Гранада
Сельта Сельта
1
2
2.75 3.30 2.45
Видео
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья Севилья
2
0
1.63 3.95 5.00
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
2
2.55 3.05 2.85
Видео
Окончен
Мальорка Мальорка
Альмерия Альмерия
2
2
1.62 3.80 5.40
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид Реал Мадрид
4
4
3.50 3.95 1.88
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Райо Вальекано Райо Вальекано
3
0
1.30 5.80 8.00
Видео
Окончен
Валенсия Валенсия
Жирона Жирона
1
3
2.65 3.60 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
01:39 · Испания. Ла Лига
​Тренер женской «Барселоны» готов отказаться от другого контракта
01:33 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Второе место было нашей целью после того, как проиграли первое»
00:50 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» может пригласить тренера женской команды
00:35 · Испания. Ла Лига
Лапорта и Хави запланировали важную встречу – решится будущее тренера в «Барселоне»
00:21 · Испания. Ла Лига
​Ямаль сыграл свой 50-й матч в чемпионате и стал самым молодым игроком, достигшим юбилея
19 Мая
22:48 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» с Захаряном завоевал путёвку в Лигу Европы
22:09 · Испания. Ла Лига
«Гранада» проиграла дома «Сельте»
22:06 · Испания. Ла Лига
Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 15
22:02 · Испания. Ла Лига
«Кадис» не смог забить «Лас-Пальмасу» и отправляется в Сегунду
21:59 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» не смогла обыграть «Альмерию», но сохранила место в Ла Лиге
21:58 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» отстоял шестое место под напором «Бетиса»
21:58 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» разгромлен в последнем домашнем матче сезона
21:57 · Испания. Ла Лига
Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге 6
21:57 · Испания. Ла Лига
«Жирона» завершит сезон на третьей строчке благодаря победе над «Валенсией»
21:56 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» обеспечил себя пятое место, быстро обыграв «Севилью»
Все новости
Рекомендуем