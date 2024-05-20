​Ямаль сыграл свой 50-й матч в чемпионате и стал самым молодым игроком, достигшим юбилея

В 37-м туре испанского чемпионата «Барселона» гарантировала себе второе место в чемпионате, это случилось после крупной победы над «Райо Вальекано». Для полузащитника каталонской команды Ламина Ямаля это был юбилейный, 50-й матч за клуб в рамках испанского чемпионата.

Ямаль - самый молодой игрок, который добился этого, в возрасте 16 лет, 10 месяцев и шести дней. Предыдущий рекорд принадлежал другому бывшему игроку «Барселоны» Бояну Кркичу и был установлен в августе 2008 года - тогда Кркичу было 18 лет и 3 дня.

В последнем туре Ла Лиги «Барселоне» предстоит сыграть на выезде с «Севильей».