«Реал Сосьедад» с Захаряном завоевал путёвку в Лигу Европы

«Реал Сосьедад» примет участие в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2024/2025.

В 37-м туре чемпионата Испании баски на выезде обыграли «Бетис» со счётом 2:0. Именно эти две команды и вели борьбу за шестую строчку, которая позволяет отобраться во второй по значимости европейский клубный турнир. В итоге севильская команда отправилась в Лигу конференций.

Напомним, что в составе «Реал Сосьедада» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Во встрече с «Бетисом» он вышел на замену на 81-й минуте и не успел отметиться результативными действиями.

Всего в текущем сезоне россиянин провёл 38 матчей, в которых забил один мяч и дважды ассистировал партнёрам.