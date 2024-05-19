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Чемпионат Испании. Ла Лига

Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал»

19 Мая 2024 • 22:06 Комментировать (6)
Вильярреал
4:4
Реал Мадрид
окончен

В воскресенье, 19 мая, «Вильярреал» встречался на домашнем стадионе с мадридским «Реалом» в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги.

Для болельщиков поединок получился очень зрелищным, ведь команды на двоих забили целых восемь голов.

В начале матча точным ударом счёт открыл Арда Гюлер, который отправил мяч в дальний от себя угол. После экватора первого тайма Хоселу удвоил преимущество «Реала», забив головой после подачи Лукаса Васкеса. Концовка тайма получилась жаркой, ведь на 39-й минуте Александр Сорлот отыграл один мяч, однако спустя минуту Васкес вернул «Реалу» преимущество в два гола. Под самый занавес тайма Гюлер оформил дубль, воспользовавшись классной передачей Васкеса.

Вторая половина матча началась с забитого мяча Сорлота, который удачно сыграл головой после подачи от партнера. Уже через четыре минуты Сорлот стал автором хет-трика, реализовав футбольный буллит. Через пару минут Сорлот оформил покер, точно пробив в правый от себя угол.

По итогам 37 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 94 очка. «Вильярреал» идет на восьмой строчке, имея в копилке 52 балла.

Протокол игры  
Вильярреал4:4Реал Мадрид
  14'Гюлер Арда (0:1)
  30'Хоселу Санмартин (0:2)
(1:2) Сорлот Александр39'  
  40'Васкес Лукас (1:3)
  45'Гюлер Арда (1:4)
(2:4) Сорлот Александр48'  
(3:4) Сорлот Александр52'  
(4:4) Сорлот Александр56'  
Йоргенсен ФилипМоскера ЙерсонЭрик-Бертран БайиКуэнка Хорхе 46' (Коклен Франсис ( 46') Морено Альберто  45' 80' (Террац Рамон ( 80') Ахомач Илиас 46' (Траоре Бертран ( 46'  84') Комесанья СантиПарехо Даниэль 46' (Альбиоль Рауль ( 46') Гуэдеш ГонсалуМорено Херард 73' (Капу Этьен ( 73') Сорлот Александр
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаТригерос МануэльМоралес Луис
Лунин АндрейВаскес ЛукасМилитао Эдер 61' (Начо Фернандес ( 61') Рюдигер АнтониоГарсия Франсиско IIIМодрич Лука 82' (Мартин Марио ( 82') Вальверде Федерико 60' (Камавинга Эдуардо ( 60'  66') Себальос Дани  86'Гюлер АрдаХоселу СанмартинДиас Браим 68' (Родриго ( 68')
Запасные: Карвахаль ДаниэльКроос ТониВинисиус ЖуниорКуртуа ТибоБеллингем ДжудАррисабалага КепаМенди Ферлан
19 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Реал Мадрид Вильярреал Александр Сорлот ещё теги

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Комментарии (6) Все комментарии
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NOBODY
19 Мая 2024 в 22:19
а, там вроде какой-то Пас у нас играет в молодежке, может его подключать?
типа плеймейкера он?
и вот Реал все - то Мбаппу, который нафиг не нужен, когда есть 2 бразила, Браим плюс Эндрик будет, плюс я бы оставил Хоселу..дерево? ну и пусть, за то дешево и сердито - когда надо свои 2 забьет,а ни ему ни Реалу от него больше и не надо ))
NOBODY
19 Мая 2024 в 22:22
не договорил - то Дэвиса, есть Менди не хуже....Фран конечно скамеечник, ну Кама еще налево - на обычные матчи обязаны тянуть...
NOBODY
19 Мая 2024 в 22:16
пофиг на результат...печально другое- оборона, это что же опять выезжать на Начо и Руди??? Учамени полсезона с травмами, такой себе "прочный" игрок.....матч не смотрел - но про Милитао никто слова доброго не сказал....а ведь тоже хрустальный....
короче надо ЦЗ покупать после сезона, обязательно!!! АЛаба я думаю тоже после восстановления не заиграет....Начо и Руди немолодые, плюс Начо уходить собирается....
также беспокоит центр поля....Лука и Тони старые, Федя - самый сок, ну а кто еще??? тот же Чуамени? который не особо надежный и неплохо подвержен травмам? Камавинга? от него только желтые ждать и привозы....да уж, Макелеле -два, где ты????
Francisco Gento
19 Мая 2024 в 22:12
Удивляет не результат, а провал Реала в начале 2-го тайма
TEREX
19 Мая 2024 в 22:12
ну зато папа карла в этам гаду харашо патрудилса и выстрагал балбшова буратину с длиным..длиным носам..)) таперича он падарит сваЁ тварение хави..са славами ..- эта тибе за фтарое места..))
Артур Измаилов
19 Мая 2024 в 22:08
Эй дилетант а кто остальные голы забил, на какой минуте? И это послематчевый обзор?
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