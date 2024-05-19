Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал»

В воскресенье, 19 мая, «Вильярреал» встречался на домашнем стадионе с мадридским «Реалом» в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги.

Для болельщиков поединок получился очень зрелищным, ведь команды на двоих забили целых восемь голов.

В начале матча точным ударом счёт открыл Арда Гюлер, который отправил мяч в дальний от себя угол. После экватора первого тайма Хоселу удвоил преимущество «Реала», забив головой после подачи Лукаса Васкеса. Концовка тайма получилась жаркой, ведь на 39-й минуте Александр Сорлот отыграл один мяч, однако спустя минуту Васкес вернул «Реалу» преимущество в два гола. Под самый занавес тайма Гюлер оформил дубль, воспользовавшись классной передачей Васкеса.

Вторая половина матча началась с забитого мяча Сорлота, который удачно сыграл головой после подачи от партнера. Уже через четыре минуты Сорлот стал автором хет-трика, реализовав футбольный буллит. Через пару минут Сорлот оформил покер, точно пробив в правый от себя угол.

По итогам 37 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 94 очка. «Вильярреал» идет на восьмой строчке, имея в копилке 52 балла.