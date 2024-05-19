Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал»

В воскресенье, 19 мая, «Вильярреал» встречался на домашнем стадионе с мадридским «Реалом» в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги.
Для болельщиков поединок получился очень зрелищным, ведь команды на двоих забили целых восемь голов.
В начале матча точным ударом счёт открыл Арда Гюлер, который отправил мяч в дальний от себя угол. После экватора первого тайма Хоселу удвоил преимущество «Реала», забив головой после подачи Лукаса Васкеса. Концовка тайма получилась жаркой, ведь на 39-й минуте Александр Сорлот отыграл один мяч, однако спустя минуту Васкес вернул «Реалу» преимущество в два гола. Под самый занавес тайма Гюлер оформил дубль, воспользовавшись классной передачей Васкеса.
Вторая половина матча началась с забитого мяча Сорлота, который удачно сыграл головой после подачи от партнера. Уже через четыре минуты Сорлот стал автором хет-трика, реализовав футбольный буллит. Через пару минут Сорлот оформил покер, точно пробив в правый от себя угол.
По итогам 37 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 94 очка. «Вильярреал» идет на восьмой строчке, имея в копилке 52 балла.
|14'Гюлер Арда (0:1)
|30'Хоселу Санмартин (0:2)
|(1:2) Сорлот Александр39'
|40'Васкес Лукас (1:3)
|45'Гюлер Арда (1:4)
|(2:4) Сорлот Александр48'
|(3:4) Сорлот Александр52'
|(4:4) Сорлот Александр56'
типа плеймейкера он?
и вот Реал все - то Мбаппу, который нафиг не нужен, когда есть 2 бразила, Браим плюс Эндрик будет, плюс я бы оставил Хоселу..дерево? ну и пусть, за то дешево и сердито - когда надо свои 2 забьет,а ни ему ни Реалу от него больше и не надо ))
короче надо ЦЗ покупать после сезона, обязательно!!! АЛаба я думаю тоже после восстановления не заиграет....Начо и Руди немолодые, плюс Начо уходить собирается....
также беспокоит центр поля....Лука и Тони старые, Федя - самый сок, ну а кто еще??? тот же Чуамени? который не особо надежный и неплохо подвержен травмам? Камавинга? от него только желтые ждать и привозы....да уж, Макелеле -два, где ты????
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