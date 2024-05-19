«Кадис» не смог забить «Лас-Пальмасу» и отправляется в Сегунду

В матче 37-го тура чемпионата Испании рискующий вылететь в Сегунду «Кадис» играл против немотивированного «Лас-Пальмаса». На 38-й минуте Хави Эрнандес отправил мяч в сетку ворот гостей, но из офсайда. На 74-й минуте Виктор Чуст был удален за грубый прием.

«Лас-Пальмас» идет на чистом 15-м месте, а соперник вылетает из Ла Лиги, не добившись победы.