«Кадис» не смог забить «Лас-Пальмасу» и отправляется в Сегунду

В матче 37-го тура чемпионата Испании рискующий вылететь в Сегунду «Кадис» играл против немотивированного «Лас-Пальмаса». На 38-й минуте Хави Эрнандес отправил мяч в сетку ворот гостей, но из офсайда. На 74-й минуте Виктор Чуст был удален за грубый прием.
«Лас-Пальмас» идет на чистом 15-м месте, а соперник вылетает из Ла Лиги, не добившись победы.
Протокол игры
Ледесма Херемиас•Сальдуа Хосеба85' (Макси Гомес (85') •Хименес Фали•Чуст Виктор• 74'Эрнандес Хави V• 46'Наварро Роберто67' (Окампо Брайан (67') • 82'Эскаланте Гонсало•Алькарас Рубен•Собрино Рубен56' (Гвардиола Серхи (56') •Рохер Марти55' (Хуанми Мигель (55') •Рамос Кристофер 45'85' (Карселен Исаак (85')
Вальес Альваро•Араухо Хулиан68' (Кардона Марк (68') • 83'Коко Сауль•Мармол Мика•Кардона Серхи•Парк Марвин84' (Перроне Максимо (84') •Муньос Хави•Родригес Кирьян•Луаодис Энзо73' (Кампанья Хосе (73') •Молейро Альберто85' (Мунир Эль-Хаддади (85') •Рамирес Сандро68' (Суарес Алехандро (68')
19 мая. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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