«Мальорка» не смогла обыграть «Альмерию», но сохранила место в Ла Лиге

«Мальорка» пыталась обезопасить себя от вылета по итогам матча предпоследнего тура Ла Лиги против главного аутсайдера, «Альмерии». На 29-й минуте игровой перевес хозяев воплотился в гол - Хосе Копете вывел на убойную позицию Кайла Ларина. Редкий шанс гостей позволил им быстро отыграться. Героем эпизода в штрафной стал Серхио Аррибас - 1:1. В середине второго тайма Бруну Ланга осложнил задачу «Мальорки» прицельным дальним выстрелом - 1:2. Подобие штурма ворот в концовке позволило Серхи Дардеру сравнять счет.
«Альмерия» остается последней, а вот «Мальорка» на четыре очка оторвалась от зоны вылета и сохраняет прописку в элите.
Протокол игры
|(1:0) Ларин Кайл29'
|42'Аррибас Серхио (1:1)
|66'Ланга Бруну (1:2)
|(2:2) Дардер Серхи84'
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Раильо Антонио• 19'Копете Хосе 38'69' (Радоньич Неманья (69') •Гонсалес Джованни•Коста Хауме78' (Лато Тони (78') •Родригес Даниэль I63' (Пратс Абдон (63') •Саму Кошта46' (Маскарель Омар (46') •Дардер Серхи•Ларин Кайл63' (Ману Морланес (63') •Мурики Ведат
Мартинес Фернардо•Посо Алехандро•Монтес Сесар•Брандарис Хуан•Ланга Бруну•Гонсалес Эдгар•Мелеро Гонсало59' (Робертоне Лукас (59') • 62'Ромеро Лука 45'65' (Баптистао Лео (65') •Аррибас Серхио 65'83' (Радованович Александар (83') •Сентельес Алехандро83' (Эмбарба Адриан (83') •Суарес Луис III65' (Лосано Энтони (65')
19 мая. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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