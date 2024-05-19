«Мальорка» не смогла обыграть «Альмерию», но сохранила место в Ла Лиге

«Мальорка» пыталась обезопасить себя от вылета по итогам матча предпоследнего тура Ла Лиги против главного аутсайдера, «Альмерии». На 29-й минуте игровой перевес хозяев воплотился в гол - Хосе Копете вывел на убойную позицию Кайла Ларина. Редкий шанс гостей позволил им быстро отыграться. Героем эпизода в штрафной стал Серхио Аррибас - 1:1. В середине второго тайма Бруну Ланга осложнил задачу «Мальорки» прицельным дальним выстрелом - 1:2. Подобие штурма ворот в концовке позволило Серхи Дардеру сравнять счет.

«Альмерия» остается последней, а вот «Мальорка» на четыре очка оторвалась от зоны вылета и сохраняет прописку в элите.