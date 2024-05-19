«Реал Сосьедад» отстоял шестое место под напором «Бетиса»

«Бетис» и «Реал Сосьедад» в очном матче сражались за шестое место в чемпионате Испании. И если севильцы постоянно искали счастья у чужих ворот и не могли добиться успеха, то противник реализовал все свои редкие шансы. На пятой минуте Браис Мендес закрутил мяч в сетку со штрафного - 0:1. В конце тайма Микель Мерино сыграл на перехвате, оказался у ворот и удвоил перевес гостей. На экваторе второй половины Амари Траоре сыграл рукой у своих ворот - пенальти. Абде Эззалзули с точки не смог переиграть кипера. В концовке Айосе Перес наказал соперника за оплошность в обороне, но его гол отменили - была игра рукой.
«Реал Сосьедад» уже никому не отдаст шестое место, а соперник - седьмое.
Протокол игры
|5'Браис Мендес (0:1)
|42'Мерино Микель (0:2)
Силва Руи•Сабали Юссуф 58'60' (Эззалзули Абде (60') •Папастатопулос Сократис•Риад Чади•Миранда Хуан• 83'Джонни•Карвалью Вилльям46' (Родри Родриго (46') •Форнальс Пабло46' (Алтимира Серхи (46') •Фекир Набиль• 90'Перес Айосе•Виллиан Жозе60' (Бельерин Эктор (60')
Ремиро Алехандро•Траоре Амари 74'76' (Арамбуру Джон (76') • 90'Ариц Элустондо•Пачеко Хон•Тирни Киран67' (Оласагасти Хон (67') •Браис Мендес76' (Барренечеа Андер (76') •Туррьентес Беньят 53'67' (Джон Мартин Висенте (67') •Мерино Микель•Галан Хави•Бекер Шеральдо 79'81' (Захарян Арсен (81') •Оярсабаль Микель
19 мая. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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