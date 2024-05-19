«Реал Сосьедад» отстоял шестое место под напором «Бетиса»

«Бетис» и «Реал Сосьедад» в очном матче сражались за шестое место в чемпионате Испании. И если севильцы постоянно искали счастья у чужих ворот и не могли добиться успеха, то противник реализовал все свои редкие шансы. На пятой минуте Браис Мендес закрутил мяч в сетку со штрафного - 0:1. В конце тайма Микель Мерино сыграл на перехвате, оказался у ворот и удвоил перевес гостей. На экваторе второй половины Амари Траоре сыграл рукой у своих ворот - пенальти. Абде Эззалзули с точки не смог переиграть кипера. В концовке Айосе Перес наказал соперника за оплошность в обороне, но его гол отменили - была игра рукой.

«Реал Сосьедад» уже никому не отдаст шестое место, а соперник - седьмое.