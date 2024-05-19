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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» разгромлен в последнем домашнем матче сезона

19 Мая 2024 • 21:58 Комментировать
Атлетико М
1:4
Осасуна
окончен

В воскресенье «Атлетико» принимал дома «Осасуну» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Тот факт, что мадридцы уже обеспечили себе место в зоне Лиги чемпионов, конечно, сказался на содержании игры. «Матрасникам» где-то не хватало мотивации, и на перерыв они ушли при счёте 0:1 – отличился Рауль Гарсия.

Протокол игры  
Атлетико М1:4Осасуна
  26'Гарсия Рауль (0:1)
  52'Орос Аймар (0:2)
(1:2) Мората Альваро55'  
  64'Гарсия Рауль (1:3)
  88'Торро Лукас (1:4)
Облак ЯнСавич СтефанГабриэль Паулиста   35'   46' (Мората Альваро (   46' ) Эрмосо МариоАспиликуэта Сесар   61' (Мандава Рейнилду (   61' ) Льоренте МаркосКоке Хорхе   71' (Вермирен Артур (   71' ) Де Пауль Родриго   56' Лино Сэмуел   61' (Депай Мемфис (   61' ) Корреа Анхель   55' (Рикельме Родриго (   55' ) Гризманн Антуан
Запасные: Марко МореноЛемар ТомаМолдован ХорациуНьигес СаульГомис Антонио
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена Алехандро   59' Эррандо ХорхеМохика ХоанМуньос ИкерГарсия Рубен   31' (Орос Аймар (   31' ) Ибаньес ПаблоТорро ЛукасПенья Рубен   72' (Монкайола Хон (   72' ) Гарсия Рауль   84' (Будимир Анте (   84' )
Запасные: Гомес МойсесКруз ХуанУнаи ГарсияАйтор ФернандесАрнаис ХосеСтаматакис Димитриос
Сегодня. Стадион "Цивитас Метрополитано " .

В начале второго тайма мяч снова побывал в сетке ворот «Атлетико» - гол забил Аймар Орос. Впрочем, через пару минут мадридцы вернулись в игру с голом Альваро Мораты. Казалось, сейчас команда Диего Симеоне заведётся, но нет – на 64-й минуте Гарсия оформил дубль и вернул «Осасуне» комфортный перевес.  

Ближе к завершению встреча «Атлетико» пропустил и в четвёртый раз, теперь от Лукаса Торро. Итоговый счёт – 1:4. «Матрасники» не порадовали фанатов в последнем домашнем матче сезона. Команда Диего Симеоне уже никуда не денется с четвёртого места в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Атлетико Мадрид

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