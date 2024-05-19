«Атлетико» разгромлен в последнем домашнем матче сезона

В воскресенье «Атлетико» принимал дома «Осасуну» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Тот факт, что мадридцы уже обеспечили себе место в зоне Лиги чемпионов, конечно, сказался на содержании игры. «Матрасникам» где-то не хватало мотивации, и на перерыв они ушли при счёте 0:1 – отличился Рауль Гарсия.

В начале второго тайма мяч снова побывал в сетке ворот «Атлетико» - гол забил Аймар Орос. Впрочем, через пару минут мадридцы вернулись в игру с голом Альваро Мораты. Казалось, сейчас команда Диего Симеоне заведётся, но нет – на 64-й минуте Гарсия оформил дубль и вернул «Осасуне» комфортный перевес.

Ближе к завершению встреча «Атлетико» пропустил и в четвёртый раз, теперь от Лукаса Торро. Итоговый счёт – 1:4. «Матрасники» не порадовали фанатов в последнем домашнем матче сезона. Команда Диего Симеоне уже никуда не денется с четвёртого места в турнирной таблице.