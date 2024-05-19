Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге

В предпоследнем туре испанской Ла Лиги «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Команде Хави нужно было выиграть, чтобы гарантировать себе финиш на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

«Барселона» смогла забить быстрый гол. На третьей минуте Ламин Ямаль сместился с правого фланга чуть в центр и мягко забросил мяч в штрафную. Роберт Левандовски избежал офсайда, принял мяч на грудь и просто расстрелял голкипера мощным ударом. Поведя в счёте, «Барса» получила возможность отталкиваться от этого преимущества. Каталонцы намного больше владели мячом, но «Райо» тоже частенько завершал атаки ударами, показывая желание набрать очки.

Во втором тайме сыграла замена, сделанная Хави. Педри вышел на поле на 63-й минуте и уже через 12 минут оформил дубль. Этими двумя голами молодой полузащитник «Барселоны» снял вопрос касательно результата. После финального свистка на табло остался гореть счёт 3:0. Команда Хави победила и обеспечила себе второе итоговое место в Ла Лиге.