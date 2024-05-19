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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге

19 Мая 2024 • 21:57 Комментировать
Барселона
3:0
Райо Вальекано
окончен

В предпоследнем туре испанской Ла Лиги «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Команде Хави нужно было выиграть, чтобы гарантировать себе финиш на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

Протокол игры  
Барселона3:0Райо Вальекано
(1:0) Левандовски Роберт3'  
(2:0) Педри72'  
(3:0) Педри75'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльКубарси Пау   37'   62' (Фелиш Жоау (   62' ) Иньиго МартинесКанселу Жоау   90' Лопес Фермин   63' (Педри (   63' ) Роберто Серхи   46' (Кристенсен Андреас (   46' ) Гюндоган ИлкайЯмаль Ламин   10' Левандовски Роберт   79' (Роке Витор (   79' ) Рафинья Диас   31'   62' (Араухо Рональд (   62' )
Запасные: Пенья ИньякиКочен ДиегоФорт ЭкторАлонсо МаркосТоррес ФерранРомеу Ориоль
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин Абдул   23' Лежён ФлорьянЭспино АльфонсоСисс ПатеВалентин Оскар   51'   62' (Ратиу Андрей (   62' ) Паласон Иси   79' (Фалькао Радамель (   79' ) Де Фрутос Хорхе   62' (Креспо Мигель (   62' ) Гарсия Альваро Ривера   76' (Чаваррия Пеп (   76' ) Камелло Серхио   79' (Лопес Унаи (   79' )
Запасные: Посо ХосеБебе ТьягуПерес КикеКарденас ДаниРауль де ТомасЭрнандес АриданеНтекья Ранди
Сегодня. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса " .

«Барселона» смогла забить быстрый гол. На третьей минуте Ламин Ямаль сместился с правого фланга чуть в центр и мягко забросил мяч в штрафную. Роберт Левандовски избежал офсайда, принял мяч на грудь и просто расстрелял голкипера мощным ударом. Поведя в счёте, «Барса» получила возможность отталкиваться от этого преимущества. Каталонцы намного больше владели мячом, но «Райо» тоже частенько завершал атаки ударами, показывая желание набрать очки.

Во втором тайме сыграла замена, сделанная Хави. Педри вышел на поле на 63-й минуте и уже через 12 минут оформил дубль. Этими двумя голами молодой полузащитник «Барселоны» снял вопрос касательно результата. После финального свистка на табло остался гореть счёт 3:0. Команда Хави победила и обеспечила себе второе итоговое место в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Райо Вальекано

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