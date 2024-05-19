«Жирона» завершит сезон на третьей строчке благодаря победе над «Валенсией»

«Жирона» удачно провела матч 37-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Давид Лопес от центрального круга чудом не забил - мяч упал рядом с перекладиной. Тут же Виктор Цыганков из-за штрафной попал в ближнюю штангу. Артём Довбик метров с пяти добивал после спасения вратаря - промах. Цыганков с правого фланга доставил мяч к вратарской, откуда Савио открыл счет.

Во втором тайме Иван Мартин с правого края штрафной прострелил, и Довбик с метра был точен - 0:2. Роман Яремчук умудрился не попасть в рамку в убойной позиции, а соперник снова забил - Цыганков ворвался в штрафную справа и прострелил, а защитник срезал мяч в сетку - разгром. В концовке Пепелу размочил счет, реализовав пенальти.

«Жирона» завершит сезон на третьем месте, соперник идет девятым.