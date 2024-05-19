«Атлетик» обеспечил себя пятое место, быстро обыграв «Севилью»

Пытающийся сохранить пятое место в Ла Лиге «Атлетик» в матче 37-го тура играл дома против «Севильи». Хозяева быстро обеспечили себе комфортный задел в счете. Оскар де Маркос на 17-й минуте навесил на голову Рауля Гарсии, а спустя две минуты Икер Муньяин удвоил счет эффектным ударом с лета.
«Атлетик» финиширует на пятом месте в этом сезоне, соперник идет 13-м.
Протокол игры
|(1:0) Гарсия Рауль17'
|(2:0) Муньяин Икер19'
Агирреcабала Хулен•Де Маркос Оскар•Йерай Альварес•Вивиан Даниэль•Юри Берчиче•Руис Иньиго 37'75' (Эррера Андер (75') •Прадос Беньят•Уильямс Иньяки82' (Олабарриета Айнгеру (82') •Муньяин Икер63' (Хаурегисар Микель (63') •Уильямс Нико75' (Беренгер Алекс (75') •Гарсия Рауль82' (Вильялибре Асьер (82')
Нюланд Эрьян•Баде Луак•Рамос Серхио•Салас Кике• 45'Навас Хесус45' (Хуанлу Санчес (45') •Акунья Маркос46' (Педроса Адриа (46') •Буэно Ману85' (Диас Мариано (85') •Агум Люсьен•Окампос Лукас•Лукебакио Доди85' (Межбри Ханнибал (85') •Эн-Несири Юссеф90' (Велиз Алехо (90')
19 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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