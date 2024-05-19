«Атлетик» обеспечил себя пятое место, быстро обыграв «Севилью»

Пытающийся сохранить пятое место в Ла Лиге «Атлетик» в матче 37-го тура играл дома против «Севильи». Хозяева быстро обеспечили себе комфортный задел в счете. Оскар де Маркос на 17-й минуте навесил на голову Рауля Гарсии, а спустя две минуты Икер Муньяин удвоил счет эффектным ударом с лета.

«Атлетик» финиширует на пятом месте в этом сезоне, соперник идет 13-м.