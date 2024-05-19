Сорлот забил 4 гола «Реалу»

В воскресенье в чемпионате Испании проходит матч предпоследнего тура между «Вильярреалом» и «Реалом». После первого тайма команда Карло Анчелотти вела со счётом 4:1, однако «подводники» к 57-й минуте смогли восстановить статус-кво.

Любопытно, что все четыре гола в составе «Вильярреала» на свой счёт записал нападающий Александр Сорлот.

Следить за матчем между «Вильярреалом» и «Реалом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Возможно, Сорлот в этой игре не ограничится «покером».

Добавим, что «Реал» уже обеспечил себе чемпионский титул.