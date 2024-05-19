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«Атлетико» обнародовал стартовый состав на матч с «Осасуной»

19 Мая 2024 • 18:58 Комментировать
Атлетико М
...
Осасуна
1 1.37 X 5.20 2 9.00
Через 0 ч. 37 мин.

19 мая «Атлетико» Мадрид встретится у себя дома с «Осасуной» в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Пресс-служба «матрасников» поделилась информацией о футболистах, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Атлетико» выглядит следующим образом: Облак (вр), Лино, Эрмосо, Паулиста, Савич, Аспиликуэта, де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Корреа.

Игра между «Атлетико» и «Осасуной» должна будет стартовать в 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Атлетико» одолел на выезде «Осасуну» со счетом 2:0.

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