«Атлетико» обнародовал стартовый состав на матч с «Осасуной»

19 мая «Атлетико» Мадрид встретится у себя дома с «Осасуной» в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Пресс-служба «матрасников» поделилась информацией о футболистах, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Атлетико» выглядит следующим образом: Облак (вр), Лино, Эрмосо, Паулиста, Савич, Аспиликуэта, де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Корреа.

Игра между «Атлетико» и «Осасуной» должна будет стартовать в 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Атлетико» одолел на выезде «Осасуну» со счетом 2:0.