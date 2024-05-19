Левандовски – в основе «Барселоны» на игру с «Райо Вальекано»

В воскресенье «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Рулевой каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Тер Штеген, Канселу, Мартинес, Кубарси, Кунде, Серхи Роберто, Гюндоган, Фермин Лопес, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Райо Вальекано» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Если «Барселона» обыграет «Райо Вальекано», то гарантирует себе второе итоговое место в чемпионате Испании.