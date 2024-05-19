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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски – в основе «Барселоны» на игру с «Райо Вальекано»

19 Мая 2024 • 18:50 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1 1.28 X 6.10 2 11.00
Через 0 ч. 37 мин.

В воскресенье «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Рулевой каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Тер Штеген, Канселу, Мартинес, Кубарси, Кунде, Серхи Роберто, Гюндоган, Фермин Лопес, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Райо Вальекано» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Если «Барселона» обыграет «Райо Вальекано», то гарантирует себе второе итоговое место в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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