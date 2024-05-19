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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин и Модрич – в основе «Реала» на матч с «подводниками»

19 Мая 2024 • 18:10 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
1 3.25 X 3.90 2 2.10
Через 1 ч. 9 мин.

В воскресенье вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти решил включить в стартовый состав на игру с «подводниками» таких футболистов:

Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия, Гюлер, Модрич, Себальос, Вальверде, Браим Диас, Хоселу.

Матч между «Вильярреалом» и «Реалом» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Как известно, «Реал» уже оформил чемпионский титул Ла Лиги.

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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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