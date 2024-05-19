Тодибо высказался о неудачном периоде в «Барселоне»

Защитник Жан-Клер Тодибо высказался о своём неудачном периоде в «Барселоне». За каталонский клуб футболист провёл только пять официальных матчей.

«Мне говорили, что я заменю Херарда Пике, но у меня не было никаких реальных шансов. Я провёл всего лишь пять матчей и выступил хорошо, но они ничего не сказали. Никто не хотел со мной разговаривать, кроме Эрика Абидаля», - слова Тодибо приводит Reddit.

В настоящий момент 24-летний Тодибо выступает за «Ниццу». Недавно слухи связывали футболиста с «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает Тодибо в 35 миллионов евро.