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Луис Энрике ответил на вопрос о ситуации Хави в «Барселоне»

19 Мая 2024 • 16:43 Комментировать
Мец
...
ПСЖ
1 5.50 X 4.60 2 1.58
Через 5 ч. 2 мин.

Ходят слухи, что Хави будет уволен из «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024. На пресс-конференции вопрос по поводу ситуации Хави получил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, который ранее работал в каталонском клубе.

«Я ничего не знаю. Я смотрю только французское телевидение. Я одержим французскими телешоу. Я не знаю ни о чём, что происходит за пределами Франции», - сказал Энрике журналистам.

В воскресенье вечером «ПСЖ» проведёт гостевой матч против «Меца» в рамках последнего тура чемпионата Франции. Следить за игрой можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Луис Энрике ещё теги

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МЕЦ ПСЖ
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