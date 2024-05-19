Луис Энрике ответил на вопрос о ситуации Хави в «Барселоне»

Ходят слухи, что Хави будет уволен из «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024. На пресс-конференции вопрос по поводу ситуации Хави получил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, который ранее работал в каталонском клубе.

«Я ничего не знаю. Я смотрю только французское телевидение. Я одержим французскими телешоу. Я не знаю ни о чём, что происходит за пределами Франции», - сказал Энрике журналистам.

В воскресенье вечером «ПСЖ» проведёт гостевой матч против «Меца» в рамках последнего тура чемпионата Франции. Следить за игрой можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.