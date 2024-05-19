Стало известно, когда решится будущее Хави в «Барселоне»

В каталонской «Барселоне» решили, когда окончательно определятся с будущим главного тренера команды Хави Эрнандеса. Как стало известно Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» вынесут вердикт в понедельник, 20 мая.

Завтра Эрнандес проведет встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Во время этой беседы стороны определятся с будущими планами.

Ранее сообщалось, что Хави покинет каталонский гранд по завершении текущего сезона. Однако спустя некоторое время специалист изменил решение.

По итогам 36 туров испанского чемпионата «Барселона» с 79 баллами располагается на втором месте в турнирной таблице.