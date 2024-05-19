«Барселона» решила продать Левандовски - названа причина

В каталонской «Барселоне» хотят расстаться с нападающим Робертом Левандовски грядущим летом. Об этом стало известно журналистам портала Todofichajes.

По сведениям источника, руководство хочет избавиться от польского футболиста из-за его огромной зарплаты. Оклад опытного игрока составляет порядка 30 миллионов евро в год. «Барселона» хочет продать Левандовски в Саудовскую Аравию или в АПЛ, где к поляку есть интерес со стороны нескольких клубов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 35-летний нападающий провел 33 встречи, в которых отметился 17 забитыми мячами и восемь голевыми передачами.