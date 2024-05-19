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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезду «Барселоны» отстранили от матчей после ссоры с братом Хави

19 Мая 2024 • 09:21 Комментировать

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас выразил недовольство своей заменой в поединке 33-го тура Ла Лиги против «Валенсии». «Сине-гранатовые» одержали победу на своем поле со счетом 4:2.

В момент ухода с поля у бразильца возник конфликт с Оскаром Эрнандесом, который является братом наставника команды Хави Эрнандеса. Об этом информируют журналисты AS. Рафинья в оскорбительной форме высказывался в адрес родственника главного тренера. После этих слов бразильцу дали понять, что он не сыграет в последнем матче сезона.

В текущем сезоне чемпионата Испании 27-летний бразилец провел 27 матчей, забил шесть голов и отдал девять ассистов.

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