Состав «Реала» стал самым дорогим за пять лет, он превысил миллиард евро

Мадридский «Реал» в этом сезоне уже выиграл Ла Лигу и собирается в очередной раз штурмовать Лигу чемпионов. Трансферная стоимость заявки «сливочных» превысила 1 млрд евро, при этом мадридский «Реал» имеет в заявке всего 24 игрока. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, как изменилась трансферная стоимость игроков клуба за последние пять лет.
Заявка дороже миллиарда евро
В текущем сезоне у мадридского «Реала» самый дорогой состав за последние пять лет. Общая трансферная стоимость заявки превысила 1 млрд евро. По сравнению с предыдущим сезоном «Реал» увеличил трансферную стоимость заявки на 116,55 млн евро. При этом и средний возраст игроков в заявке достиг пикового значения в 27,3 года. Среди 24 футболистов «Реала» четверо стоят дороже 100 млн евро: Джуд Беллингем (180 млн евро), Винисиус Жуниор (140 млн евро), Федерико Вальверде и Родриго (по 100 млн евро каждый). Самый «дешёвый» игрок мадридского клуба 34-летний защитник Начо Фернандес оценивается в 4 млн евро. Для сравнения, это стоимость одного из 65 лучших игроков РПЛ.
Изменения стоимости заявки мадридского «Реала» за последние пять сезонов
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|2023/2024
|24
|27,3
|1040
|2022/2023
|36
|25,44
|923,45
|2021/2022
|36
|25,72
|770,75
|2020/2021
|37
|24,84
|787,3
|2019/2020
|33
|25,64
|913,75
Куда без Беллингема
Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, самым подорожавшим игроком мадридского «Реала» в текущем сезоне стал Джуд Беллингем. Англичанин увеличил свою трансферную стоимость на 60 млн евро и достиг самой высокой отметки на данный момент в 180 млн евро. Голкипер Андрей Лунин получил свой шанс в связи с травмой Тибо Куртуа, и он им воспользовался. Это позволило увеличить трансферную стоимость вратаря на 220% – с 5 до 16 млн евро! Но в относительных единицах этот результат превзошёл Нико Пас, который в свои 19 лет отыграл всего 19 минут в Ла Лиге, но сумел повысить стоимость с 2 до 10 млн евро (400%!). Пятёрку самых подорожавших игроков мадридского клуба замкнули два игрока средней линии Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга, которые прибавили в своей стоимости 5 млн евро. Отметим, что на двоих за 56 матчей в Ла Лиге они отметились всего тремя забитыми мячами.
Наибольшие изменения трансферной стоимости игроков мадридского «Реала»
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|Джуд Беллингем
|Полузащитник
|180 (+60)
|Андрей Лунин
|Вратарь
|16 (+11)
|Нико Пас
|Полузащитник
|10 (+8)
|Орельен Тчуамени
|Полузащитник
|90 (+5)
|Эдуардо Камавинга
|Полузащитник
|90 (+5)
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Константин Лицин
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