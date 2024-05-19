Модрич остаётся в «Реале» - раскрыты детали

38-летний полузащитник Лука Модрич остается в мадридском «Реале». Как стало известно журналистам газеты Marca, в самое ближайшее время «королевский» клуб объявит о новой сделке. Контракт хорвата со «сливочными» будет пролонгирован до лета 2025 года.

Напомним, что срок действующего трудового соглашения между Модричем и «Реалом» истекает в конце июня. Лука защищает цвета мадридского коллектива с 2012 года.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата полузащитник провел 30 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач. Вместе с «королевским» клубом Модрич досрочно стал чемпионом Ла Лиги.