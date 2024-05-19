Быстрый гол позволил «Алавесу» переиграть «Хетафе»

37-й тур чемпионата Испании открылся матчем середняков, «Алавес» - «Хетафе». На 12-й минуте Карлос Висенте открыл счет, а ВАР исправил ошибку арбитра, офсайда не было, 1:0. У Кике Гарсии был отличный момент, но мяч попал в штангу. К сожалению, сегодня футболисты чрезмерно увлеклись борьбой и насобирали десяток предупреждений, а остроты в плане моментов было маловато.

«Хетафе» потерпел четвертое поражение подряд и уступил 10-е место сопернику.