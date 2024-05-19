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Чемпионат Испании. Ла Лига

Быстрый гол позволил «Алавесу» переиграть «Хетафе»

19 Мая 2024 • 00:32 Комментировать
Алавес
1:0
Хетафе
окончен

37-й тур чемпионата Испании открылся матчем середняков, «Алавес» - «Хетафе». На 12-й минуте Карлос Висенте открыл счет, а ВАР исправил ошибку арбитра, офсайда не было, 1:0. У Кике Гарсии был отличный момент, но мяч попал в штангу. К сожалению, сегодня футболисты чрезмерно увлеклись борьбой и насобирали десяток предупреждений, а остроты в плане моментов было маловато.

«Хетафе» потерпел четвертое поражение подряд и уступил 10-е место сопернику.

Протокол игры  
Алавес1:0Хетафе
(1:0) Висенте Карлос12'  
Овоно ХесусТеналья Науэль  50'Абкар АбделькабирДуарте РубенХави ЛопеcБенавидес Карлос  37' 62' (Гевара Андер ( 62') Бланко Антонио  80'Висенте Карлос 88' (Риоха Луис ( 88') Гуриди Хон 87' (Хаджи Янис ( 87') Симеоне Джулиано  15' 88' (Горосабел Андони ( 88') Кике Гарсия 41' (Омородион Сэмюэль ( 41'  90')
Запасные: Реббах АбдеррахманРодригес АдрианСивера АнтониоАлькаин ЧеберОртис ЭнекоСола АлексПаничелли Хоакин
Сория ДавидКармона Хосе Анхель  11' 41' (Дьене Даконам ( 41') Аберден НабильАльдерете ОмарАльварес ГастонСантьяго Хесус 69' (Аленья Карлес ( 69'  77') Милья Луис 41' (Латаса Хуан ( 41'  71') Гринвуд МэйсонМаксимович Неманья  17'Рико Диего  45' 56' (Риско Альберто ( 56') Мата Хайме 69' (Мориба Илайкс ( 69'  78'  90')
Запасные: Оскар РодригесМеденица ДжорджиеАнхилери ФабрисиоМартин ХорхеФузато Даниэл
18 мая. Стадион "Мендисорроса".

 

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Алавес Хетафе

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