Быстрый гол позволил «Алавесу» переиграть «Хетафе»

37-й тур чемпионата Испании открылся матчем середняков, «Алавес» - «Хетафе». На 12-й минуте Карлос Висенте открыл счет, а ВАР исправил ошибку арбитра, офсайда не было, 1:0. У Кике Гарсии был отличный момент, но мяч попал в штангу. К сожалению, сегодня футболисты чрезмерно увлеклись борьбой и насобирали десяток предупреждений, а остроты в плане моментов было маловато.
«Хетафе» потерпел четвертое поражение подряд и уступил 10-е место сопернику.
Протокол игры
|(1:0) Висенте Карлос12'
Овоно Хесус•Теналья Науэль• 50'Абкар Абделькабир•Дуарте Рубен•Хави Лопеc•Бенавидес Карлос 37'62' (Гевара Андер (62') •Бланко Антонио• 80'Висенте Карлос88' (Риоха Луис (88') •Гуриди Хон87' (Хаджи Янис (87') •Симеоне Джулиано 15'88' (Горосабел Андони (88') •Кике Гарсия41' (Омородион Сэмюэль (41') 90'
Сория Давид•Кармона Хосе Анхель 11'41' (Дьене Даконам (41') •Аберден Набиль•Альдерете Омар•Альварес Гастон•Сантьяго Хесус69' (Аленья Карлес (69') • 77'Милья Луис41' (Латаса Хуан (41') • 71'Гринвуд Мэйсон•Максимович Неманья• 17'Рико Диего 45'56' (Риско Альберто (56') •Мата Хайме69' (Мориба Илайкс (69' 78') 90'
18 мая. Стадион "Мендисорроса".
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