Действующий наставник «Севильи» Кике Санчес Флорес покинет клуб после окончании текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба севильцев.

Отмечается, что контракт между сторонами будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, 59-летний Кике Санчес Флорес возглавляет «Севилью» с декабря 2023 года.

По итогам 36 сыгранных туров команда располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке команды 41 зачетный балл.

19 мая «Севилья» сыграет на выезде с «Атлетиком» Бильбао. Игра между командами должна будет стартовать в 20:00 по московскому времени.