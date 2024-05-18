Навас продлит контракт с «Севильей», ранее клуб сообщил об уходе игрока

Хесус Навас, полузащитник «Севильи», продолжит выступать за клуб.

Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Отмечается, что контракт с футболистом будет действовать до декабря этого года.

Два дня назад «Севилья» сообщила в своих социальных сетях, что соглашение с футболистом не будет продлено, по окончании карьеры он должен был занять одну из должностей в клубе.

Хесус Навас провёл за родной клуб 688 матчей во всех соревнованиях, забил 37 голов и сделал 119 результативных передач на своих партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается три миллиона евро.