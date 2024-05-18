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Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Барселоны»

18 Мая 2024 • 16:02 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
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19.05 20:00

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из клуба.

«Клуб даёт мне душевное спокойствие и энтузиазм, мы движемся дальше с теми же амбициями. Я понимаю весь этот шум, но это ничего не меняет. Меня не интересуют слухи. Я получаю информацию, но меня интересует лишь доверие со стороны президента клуба и Деку, которое до сих пор непоколебимо. Я понимаю, что журналисты должны о чём-то писать, но для меня ничего не изменилось.

Если нам нужно будет о чём-то поговорить, мы это сделаем. Три недели назад мы объявили, что продолжаем работу. Если что-то изменится, мы вам сообщим», - сказал Хави на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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