Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении из клуба.

«Клуб даёт мне душевное спокойствие и энтузиазм, мы движемся дальше с теми же амбициями. Я понимаю весь этот шум, но это ничего не меняет. Меня не интересуют слухи. Я получаю информацию, но меня интересует лишь доверие со стороны президента клуба и Деку, которое до сих пор непоколебимо. Я понимаю, что журналисты должны о чём-то писать, но для меня ничего не изменилось.

Если нам нужно будет о чём-то поговорить, мы это сделаем. Три недели назад мы объявили, что продолжаем работу. Если что-то изменится, мы вам сообщим», - сказал Хави на пресс-конференции.