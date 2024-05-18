Анчелотти: «Лунин выйдет в основе на матч с «Вильярреалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что вратарь Андрей Лунин выйдет в основном составе на матч чемпионата Испании против «Вильярреала».

«Лунин выйдет в основном составе на матч с «Вильярреалом». Куртуа будет на скамейке запасных», – объяснил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в последних матчах чемпионата Испании в основе «королевского клуба» выходил Тибо Куртуа, который относительно недавно восстановился после серьёзной травмы. Большую часть сезона основным голкипером «Реала» был Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что Куртуа с большой долей вероятности выйдет в старте на финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».