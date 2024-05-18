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Анчелотти прокомментировал слухи об увольнении Хави

18 Мая 2024 • 15:04 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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19.05 20:00

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном увольнении Хави Эрнандеса с поста наставника каталонской «Барселоны». Ранее сообщалось, что у наставника «сине-гранатовых» произошёл конфликт с президентом Жоаном Лапортой.

«Я испытываю большое уважение по отношению к Хави. Я уважаю его как тренера и как человека. Он проделал отличную работу в «Барселоне». Желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании под руководством Хави. В нынешней кампании команда не смогла защитить титул.

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Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Хави Эрнандес ещё теги

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