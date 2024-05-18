Анчелотти: «Куртуа возвращает себе статус лучшего голкипера в мире»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с голкиперами. Напомним, большую часть сезона основным был Андрей Лунин, но Тибо Куртуа вновь стал первым номером после восстановления. Большую часть кампании бельгиец пропустил из-за травмы крестообразных связок колена.

«Для меня нет дебатов по поводу основного голкипера. Андрей Лунин провёл фантастический сезон, а Тибо Куртуа возвращает себе статус лучшего вратаря планеты», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» летом из-за травмы Куртуа арендовал Кепу Аррисабалагу из «Челси», но испанец не смог закрепиться в основе и покинет клуб по окончании сезона.