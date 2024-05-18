Анчелотти: «У меня никогда не было проблем в отношениях с Модричем»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, испытывал ли он сложности в отношениях с Лукой Модричем в этом сезоне. Напомним, в нынешней кампании 38-летний хорват не всегда получал желаемое количество игровой практики.

«Отношения с Модричем в этом сезоне? У меня никогда не было проблем с Лукой. Он потрясающий парень. В будущем у нас никогда не будет проблем, ведь мы уважаем друг друга», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Модрич очень близок к подписанию нового контракта с «Реалом», который будет рассчитан до конца следующего сезона. Лука мечтает завершить карьеру в составе «сливочных».